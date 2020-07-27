valya
С меня в августе спишут 1 грн за июльские операции ... Эта списанная 1 грн является или нет оборотом? Получается нулевого оборота не может быть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:58
valya
С меня в августе спишут 1 грн за июльские операции ... Эта списанная 1 грн является или нет оборотом? Получается нулевого оборота не может быть.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 27 лип, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:58
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:59
Вот мне тоже кажется, что это какая то тупая кура ответила.
Ссылаться ж надо на что то конкретное, а не на "мнение".
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:18
Re: Укрексiмбанк
Благодарю за обсуждение, тоже подозрительно и даже консультация в отделении вряд ли добавит уверенности. Может кто раньше проконсультируется - поделитесь
*******
Додано: Вів 28 лип, 2020 12:03
Отака хитра банка.
У них седня сдать ойро в отделении мона по 32.15
А вот при онлайн-обмене курс светится 32.00
Жуукии
... делайте хоть что-нибудь!
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