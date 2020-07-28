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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1069107010711072

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 20:58

valya

С меня в августе спишут 1 грн за июльские операции ... Эта списанная 1 грн является или нет оборотом? Получается нулевого оборота не может быть.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 27 лип, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 20:58

  valya написав:Якщо напротязі місяця не проводити жодних розрахунків - комісія за обслуговування відсутня.

Как-бы из примечания 1 вполне можно сделать такой вывод. Но что-то мне подсказывает, что рисковать не стоит.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 20:59

  M-Audio написав:
  valya написав:Якщо напротязі місяця не проводити жодних розрахунків - комісія за обслуговування відсутня.

Как-бы из примечания 1 вполне можно сделать такой вывод. Но что-то мне подсказывает, что рисковать не стоит.


Вот мне тоже кажется, что это какая то тупая кура ответила.
Ссылаться ж надо на что то конкретное, а не на "мнение".
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:18

Re: Укрексiмбанк

Благодарю за обсуждение, тоже подозрительно и даже консультация в отделении вряд ли добавит уверенности. Может кто раньше проконсультируется - поделитесь
*******
valya
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:03

Отака хитра банка.
У них седня сдать ойро в отделении мона по 32.15
А вот при онлайн-обмене курс светится 32.00
Жуукии
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:57

Прилетели 50 и 100.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:03

  IMPRINTER написав:С меня в августе спишут 1 грн за июльские операции ... Эта списанная 1 грн является или нет оборотом? Получается нулевого оборота не может быть.

Калл клянётся-божится, что такое списание не является оборотом, и если карта пролежит на полке весь месяц - будет считаться, что по ней не было оборотов.
Пожалуй, заброшу карты на полку, не буду в августе обеспечивать обороты.
Если в начале сентября побреют на 1к по каждой инфи - буду воевать, не впервой
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:15

  rollo написав:Прилетели 50 и 100.

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