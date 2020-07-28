Додано: Пон 27 лип, 2020 20:58

valya



С меня в августе спишут 1 грн за июльские операции ... Эта списанная 1 грн является или нет оборотом? Получается нулевого оборота не может быть.

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 27 лип, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.

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