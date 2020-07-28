valya
С меня в августе спишут 1 грн за июльские операции ... Эта списанная 1 грн является или нет оборотом? Получается нулевого оборота не может быть.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 20:58
valya
С меня в августе спишут 1 грн за июльские операции ... Эта списанная 1 грн является или нет оборотом? Получается нулевого оборота не может быть.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 27 лип, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 20:58
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:59
Вот мне тоже кажется, что это какая то тупая кура ответила.
Ссылаться ж надо на что то конкретное, а не на "мнение".
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:18
Re: Укрексiмбанк
Благодарю за обсуждение, тоже подозрительно и даже консультация в отделении вряд ли добавит уверенности. Может кто раньше проконсультируется - поделитесь
*******
Додано: Вів 28 лип, 2020 12:03
Отака хитра банка.
У них седня сдать ойро в отделении мона по 32.15
А вот при онлайн-обмене курс светится 32.00
Жуукии
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 29 лип, 2020 14:03
Калл клянётся-божится, что такое списание не является оборотом, и если карта пролежит на полке весь месяц - будет считаться, что по ней не было оборотов.
Пожалуй, заброшу карты на полку, не буду в августе обеспечивать обороты.
Если в начале сентября побреют на 1к по каждой инфи - буду воевать, не впервой
Додано: Сер 29 лип, 2020 14:15
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:49
Аналогично. Тоже пообщался с каллом-уверяют, что комиссии не будет. Главное, чтоб все транзакции за июль были проведены июлем. То есть картой пользоваться УЖЕ нельзя.
Додано: Сер 29 лип, 2020 16:47
Без проблем.
Карты на полке уже недели две )
И будут там валяться пока не родят что-то достойное.
Ну, или будут закрыты осенью, когда станет понятно, что кина не будет
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