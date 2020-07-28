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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1070107110721073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:16

  velvet написав:
  rollo написав:Прилетели 50 и 100.

Это Вы о чём?

Кешбєки акционные за выполнение операций в мобайле.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:30

  rollo написав:
  velvet написав:
  rollo написав:Прилетели 50 и 100.

Это Вы о чём?

Кешбєки акционные за выполнение операций в мобайле.

а это Вы веткой ошиблись, вместо Укрсиба в Укрэксиме
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карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:32

ПообЧался сегодня с инсайдером по поводу житья-бытья симы в пост-бонусном мире. Он клялся и божился, что новую программу выкатят уже в сентябре. Но губу рекомендовал закатывать сразу. Потому как старая программа была закрыта по причине "не рыночных условий". Из другого - по его словам хотят повысить уровень условий бесплатности практически по всем картам, включая зарплатные карты сотрудников. Не знаю как по приваткам, но стоимость бесплатности зарплатной инфини планируют установить на уровне 30к в месяц на покупках. И даже на сраные голд и стандарды хотят накинуть что-то типа 5к оборотов в тсс.
Ось така фигня малята :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:35

  Flamingo написав:ПообЧался сегодня с инсайдером по поводу житья-бытья симы в пост-бонусном мире. Он клялся и божился, что новую программу выкатят уже в сентябре. Но губу рекомендовал закатывать сразу. Потому как старая программа была закрыта по причине "не рыночных условий". Из другого - по его словам хотят повысить уровень условий бесплатности практически по всем картам, включая зарплатные карты сотрудников. Не знаю как по приваткам, но стоимость бесплатности зарплатной инфини планируют установить на уровне 30к в месяц на покупках. И даже на сраные голд и стандарды хотят накинуть что-то типа 5к оборотов в тсс.
Ось така фигня малята :(

Я вообще ХЗ,в этом году под депозит все карты перевыпускал - вместо голд получил стандарт. Они у меня для красоты,в госбанки хожу редко ,поэтому и вклады в конце срока устанавливаю. Вполне на посах и портмоне обхожусь картами двух других комбанков
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:49

  Flamingo написав:стоимость бесплатности зарплатной инфини планируют установить на уровне 30к в месяц на покупках

Тапофиг, хоть 50к.
Абы выхлоп был, а не кольцебросы
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:56

  mustbe написав:
  Flamingo написав:стоимость бесплатности зарплатной инфини планируют установить на уровне 30к в месяц на покупках

Тапофиг, хоть 50к.

Ну это кому как. Я, например, с введением карантина уже испытывал некоторые сложности с обеспечением оборота, а это всего-то 10к. Экономное дело оказался этот карантин.
Абы выхлоп был, а не кольцебросы

Процент тоже важен. А то выкатят 2% грязными по премиальным картам - так лучше уж тогда к моне.
M-Audio
 
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