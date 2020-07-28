Кешбєки акционные за выполнение операций в мобайле.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 18:16
Додано: Сер 29 лип, 2020 18:30
а это Вы веткой ошиблись, вместо Укрсиба в Укрэксиме
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:32
ПообЧался сегодня с инсайдером по поводу житья-бытья симы в пост-бонусном мире. Он клялся и божился, что новую программу выкатят уже в сентябре. Но губу рекомендовал закатывать сразу. Потому как старая программа была закрыта по причине "не рыночных условий". Из другого - по его словам хотят повысить уровень условий бесплатности практически по всем картам, включая зарплатные карты сотрудников. Не знаю как по приваткам, но стоимость бесплатности зарплатной инфини планируют установить на уровне 30к в месяц на покупках. И даже на сраные голд и стандарды хотят накинуть что-то типа 5к оборотов в тсс.
Ось така фигня малята
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 29 лип, 2020 18:35
Я вообще ХЗ,в этом году под депозит все карты перевыпускал - вместо голд получил стандарт. Они у меня для красоты,в госбанки хожу редко ,поэтому и вклады в конце срока устанавливаю. Вполне на посах и портмоне обхожусь картами двух других комбанков
никому не верю
Додано: Сер 29 лип, 2020 18:49
Тапофиг, хоть 50к.
Абы выхлоп был, а не кольцебросы
Додано: Сер 29 лип, 2020 18:56
Ну это кому как. Я, например, с введением карантина уже испытывал некоторые сложности с обеспечением оборота, а это всего-то 10к. Экономное дело оказался этот карантин.
Процент тоже важен. А то выкатят 2% грязными по премиальным картам - так лучше уж тогда к моне.
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