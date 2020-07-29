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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 18:16
velvet написав: rollo написав:
Прилетели 50 и 100.
Это Вы о чём?
Кешбєки акционные за выполнение операций в мобайле.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:30
rollo написав: velvet написав: rollo написав:
Прилетели 50 и 100.
Это Вы о чём?
Кешбєки акционные за выполнение операций в мобайле.
а это Вы веткой ошиблись, вместо Укрсиба в Укрэксиме
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:32
ПообЧался сегодня с инсайдером по поводу житья-бытья симы в пост-бонусном мире. Он клялся и божился, что новую программу выкатят уже в сентябре. Но губу рекомендовал закатывать сразу. Потому как старая программа была закрыта по причине "не рыночных условий". Из другого - по его словам хотят повысить уровень условий бесплатности практически по всем картам, включая зарплатные карты сотрудников. Не знаю как по приваткам, но стоимость бесплатности зарплатной инфини планируют установить на уровне 30к в месяц на покупках. И даже на сраные голд и стандарды хотят накинуть что-то типа 5к оборотов в тсс.
Ось така фигня малята
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:35
Flamingo написав:
ПообЧался сегодня с инсайдером по поводу житья-бытья симы в пост-бонусном мире. Он клялся и божился, что новую программу выкатят уже в сентябре. Но губу рекомендовал закатывать сразу. Потому как старая программа была закрыта по причине "не рыночных условий". Из другого - по его словам хотят повысить уровень условий бесплатности практически по всем картам, включая зарплатные карты сотрудников. Не знаю как по приваткам, но стоимость бесплатности зарплатной инфини планируют установить на уровне 30к в месяц на покупках. И даже на сраные голд и стандарды хотят накинуть что-то типа 5к оборотов в тсс.
Ось така фигня малята
Я вообще ХЗ,в этом году под депозит все карты перевыпускал - вместо голд получил стандарт. Они у меня для красоты,в госбанки хожу редко ,поэтому и вклады в конце срока устанавливаю. Вполне на посах и портмоне обхожусь картами двух других комбанков
никому не верю
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:49
Flamingo написав:
стоимость бесплатности зарплатной инфини планируют установить на уровне 30к в месяц на покупках
Тапофиг, хоть 50к.
Абы выхлоп был, а не кольцебросы
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mustbe
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:56
mustbe написав: Flamingo написав:
стоимость бесплатности зарплатной инфини планируют установить на уровне 30к в месяц на покупках
Тапофиг, хоть 50к.
Ну это кому как. Я, например, с введением карантина уже испытывал некоторые сложности с обеспечением оборота, а это всего-то 10к. Экономное дело оказался этот карантин.
Абы выхлоп был, а не кольцебросы
Процент тоже важен. А то выкатят 2% грязными по премиальным картам - так лучше уж тогда к моне.
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M-Audio
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Додано: Сер 29 лип, 2020 19:06
M-Audio написав:
Абы выхлоп был, а не кольцебросы
Процент тоже важен
О том и речь.
Если карта стоит 5к и по ней нужны обороты в 30к - приносить она должна не нищенские 402.50, а как минимум несколько к
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mustbe
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Додано: Сер 29 лип, 2020 21:12
mustbe написав: Flamingo написав:
стоимость бесплатности зарплатной инфини планируют установить на уровне 30к в месяц на покупках
Тапофиг, хоть 50к.
Абы выхлоп был, а не кольцебросы
Таки да. Главной проблемой бонуса было де факто ограничение оборота 25К/мес. "Не бойтесь больших расходов-бойтесь маленьких доходов"(Дж.Рокфеллер). Посмотрим что день грядущий нам готовит.
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DONALD
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Додано: Сер 29 лип, 2020 21:14
mustbe написав: Flamingo написав:
стоимость бесплатности зарплатной инфини планируют установить на уровне 30к в месяц на покупках
Тапофиг, хоть 50к.
Абы выхлоп был, а не кольцебросы
РОзкажіть куди 50000 потратите?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 29 лип, 2020 21:48
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав: Flamingo написав:
стоимость бесплатности зарплатной инфини планируют установить на уровне 30к в месяц на покупках
Тапофиг, хоть 50к.
Абы выхлоп был, а не кольцебросы
РОзкажіть куди 50000 потратите?
А кто говорил про "потратить". ИМХО речь шла о том чтобы "создать оборот". А это разные вещи. Можно конечно потратить фуеву тучу денег (пусть даже 50к), накупив всякого омна, получив на них условно 3.5к и считать себя богом кэшбека. Но мне кажется что "свиньи" поступают по иному: из двух способов ведения сельского хозяйства (если чё - экстенсивный и интенсивный) "свиньи" пользуют тот что второй
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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