Додано: Сер 29 лип, 2020 18:32

ПообЧался сегодня с инсайдером по поводу житья-бытья симы в пост-бонусном мире. Он клялся и божился, что новую программу выкатят уже в сентябре. Но губу рекомендовал закатывать сразу. Потому как старая программа была закрыта по причине "не рыночных условий". Из другого - по его словам хотят повысить уровень условий бесплатности практически по всем картам, включая зарплатные карты сотрудников. Не знаю как по приваткам, но стоимость бесплатности зарплатной инфини планируют установить на уровне 30к в месяц на покупках. И даже на сраные голд и стандарды хотят накинуть что-то типа 5к оборотов в тсс.Ось така фигня малята