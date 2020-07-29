Flamingo
народ интересует какие % кешбэка. Какие они? Дурацкий % за конверт уберут?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 00:00
Flamingo
народ интересует какие % кешбэка. Какие они? Дурацкий % за конверт уберут?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Чет 30 лип, 2020 05:53
Я не в курсе
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