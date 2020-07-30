screwiton написав:"Чудовий" банк, нічого не скажеш.( В останні дні програми Бонус вони на сайті прибрали всі сертифікати. Кидалово, а не програма.
Та не до того їм:
Укрексімбанк завершив коронавірусне півріччя з мільярдними збитками https://nv.ua/ukr/biz/finance/ukreksimb ... 03321.html Чистий збиток державного Укрексімбанку за підсумками січня-червня 2020 року склав 1,92 млрд грн проти 862,15 млн грн чистого прибутку за аналогічний період 2019 року.
А тут ше дзвонить бубочка, щоб скидали % по кредиту.
screwiton а зачем тянули до последнего? у меня уже три недели как на одном акке полный ноль, а на втором 60 коп. И в принципе еще на прошлой неделе было практически все, а вчера присутствовала еще и коммуналь (чтобы максимально обнулить счет). Поэтому тянуть до последнего смысла точно не было. Или вы только узнали, что программа закрываетЦЦа?
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