Flamingo
народ интересует какие % кешбэка. Какие они? Дурацкий % за конверт уберут?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 00:00
Flamingo
народ интересует какие % кешбэка. Какие они? Дурацкий % за конверт уберут?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Чет 30 лип, 2020 05:53
Я не в курсе
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:34
"Чудовий" банк, нічого не скажеш.(
В останні дні програми Бонус вони на сайті прибрали всі сертифікати. Кидалово, а не програма.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:36
Та не до того їм:
А тут ше дзвонить бубочка, щоб скидали % по кредиту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:38
screwiton а зачем тянули до последнего? у меня уже три недели как на одном акке полный ноль, а на втором 60 коп. И в принципе еще на прошлой неделе было практически все, а вчера присутствовала еще и коммуналь (чтобы максимально обнулить счет). Поэтому тянуть до последнего смысла точно не было. Или вы только узнали, что программа закрываетЦЦа?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:29
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:43
Re: Укрексiмбанк
если заблокировать карту в августе, надо будет платить абонку?
Додано: Суб 01 сер, 2020 01:28
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Pig Lives Matter
Додано: Суб 01 сер, 2020 01:31
Додано: Суб 01 сер, 2020 01:40
STIGA
так все уже ... программа до 31.07 ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
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