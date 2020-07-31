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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1072107310741075>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 00:00

Flamingo

народ интересует какие % кешбэка. Какие они? Дурацкий % за конверт уберут?
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 05:53

Я не в курсе
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:34

"Чудовий" банк, нічого не скажеш.(
В останні дні програми Бонус вони на сайті прибрали всі сертифікати. Кидалово, а не програма.
screwiton
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:36

  screwiton написав:"Чудовий" банк, нічого не скажеш.(
В останні дні програми Бонус вони на сайті прибрали всі сертифікати. Кидалово, а не програма.


Та не до того їм:
Укрексімбанк завершив коронавірусне півріччя з мільярдними збитками https://nv.ua/ukr/biz/finance/ukreksimb ... 03321.html
Чистий збиток державного Укрексімбанку за підсумками січня-червня 2020 року склав 1,92 млрд грн проти 862,15 млн грн чистого прибутку за аналогічний період 2019 року.


А тут ше дзвонить бубочка, щоб скидали % по кредиту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:38

screwiton а зачем тянули до последнего? у меня уже три недели как на одном акке полный ноль, а на втором 60 коп. И в принципе еще на прошлой неделе было практически все, а вчера присутствовала еще и коммуналь (чтобы максимально обнулить счет). Поэтому тянуть до последнего смысла точно не было. Или вы только узнали, что программа закрываетЦЦа?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:29

  Ой+ написав:А тут ше дзвонить бубочка, щоб скидали % по кредиту.

Гірше - щоб зробили канікули.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:43

Re: Укрексiмбанк

если заблокировать карту в августе, надо будет платить абонку?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:28

вот и всё, малята ... карета превратилась в тыкву

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:31

  IMPRINTER написав:вот и всё, малята ... карета превратилась в тыкву

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Да, тоже самое наблюдал 10 мин назад
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:40

STIGA
так все уже ... программа до 31.07 ...
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IMPRINTER
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