2 грн бонусов осталось
хотел коммуналку заплатить
а её сегодня целый день небыло
они шо против шоб народ комуналку платил?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 01:49
2 грн бонусов осталось
хотел коммуналку заплатить
а её сегодня целый день небыло
они шо против шоб народ комуналку платил?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 01 сер, 2020 05:59
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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