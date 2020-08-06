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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1073107410751076

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:42

Яша
Так в тарифах и есть: прим.1 Розмір щомісячного платежу залежить від загальноі суми безготівкових розрахунків платіжними картками, здійснених за період протягом календарного місяця, що передуэ місяцю, за який сплачуэться комісія.
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:55

valya я имею ввиду, что, если не пользоваться картой август и сентябрь заплатишь только за последний месяц сентябрь либо закроешь карту с нулевым остатком ничего не заплатив.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:55

Re: Укрексiмбанк

На бонусном сайте новая заглушка
Клуб анонимных свинорылов
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:25

  Pater написав:На бонусном сайте новая заглушка


как-то шевелятя... уже хорошо. Посмотрим, что будет по итогу.
STIGA
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  #<1 ... 1073107410751076
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