Яша
Так в тарифах и есть: прим.1 Розмір щомісячного платежу залежить від загальноі суми безготівкових розрахунків платіжними картками, здійснених за період протягом календарного місяця, що передуэ місяцю, за який сплачуэться комісія.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:42
Яша
Так в тарифах и есть: прим.1 Розмір щомісячного платежу залежить від загальноі суми безготівкових розрахунків платіжними картками, здійснених за період протягом календарного місяця, що передуэ місяцю, за який сплачуэться комісія.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 22:55
valya я имею ввиду, что, если не пользоваться картой август и сентябрь заплатишь только за последний месяц сентябрь либо закроешь карту с нулевым остатком ничего не заплатив.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:55
Re: Укрексiмбанк
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Клуб анонимных свинорылов
Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:25
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