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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1073107410751076

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:42

Яша
Так в тарифах и есть: прим.1 Розмір щомісячного платежу залежить від загальноі суми безготівкових розрахунків платіжними картками, здійснених за період протягом календарного місяця, що передуэ місяцю, за який сплачуэться комісія.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:55

valya я имею ввиду, что, если не пользоваться картой август и сентябрь заплатишь только за последний месяц сентябрь либо закроешь карту с нулевым остатком ничего не заплатив.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:55

Re: Укрексiмбанк

На бонусном сайте новая заглушка
Клуб анонимных свинорылов
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:25

  Pater написав:На бонусном сайте новая заглушка


как-то шевелятя... уже хорошо. Посмотрим, что будет по итогу.
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:52

  Pater написав:На бонусном сайте новая заглушка


на второй день такая была )
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:51

Re: Укрексiмбанк

Платил коммуналку бонусвми в начале июля 2020,
но коммунальщикам не пришли средства походу. Квитанции за оплату вытащить не могу,т.к. эксимбонус сайт потушили уже.
Что делать? у кого-то было подобное?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:15

  Andey написав:Платил коммуналку бонусвми в начале июля 2020,
но коммунальщикам не пришли средства походу. Квитанции за оплату вытащить не могу,т.к. эксимбонус сайт потушили уже.
Что делать? у кого-то было подобное?

Ищите у себя в почте(в корзине) квиташки с адреса noreply@bonus.eximb.com
Там унутри будет ссылка на ipay типа на https://secure.ipay.ua/invoice/93f....
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:55

Ужесточили відвідування банку (центральне, м Львів)
одна черга, охоронець не пускає в зали де можна реєструватись на е-талон)
хз чого так, раніше був вільний доступ

звісно все в масках і перевірка t*
+50грн !
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greenozon
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