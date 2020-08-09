Яша
Так в тарифах и есть: прим.1 Розмір щомісячного платежу залежить від загальноі суми безготівкових розрахунків платіжними картками, здійснених за період протягом календарного місяця, що передуэ місяцю, за який сплачуэться комісія.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:42
Яша
Так в тарифах и есть: прим.1 Розмір щомісячного платежу залежить від загальноі суми безготівкових розрахунків платіжними картками, здійснених за період протягом календарного місяця, що передуэ місяцю, за який сплачуэться комісія.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 22:55
valya я имею ввиду, что, если не пользоваться картой август и сентябрь заплатишь только за последний месяц сентябрь либо закроешь карту с нулевым остатком ничего не заплатив.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:55
Re: Укрексiмбанк
На бонусном сайте новая заглушка
Клуб анонимных свинорылов
Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:25
Додано: Суб 08 сер, 2020 19:52
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Додано: Пон 10 сер, 2020 13:51
Re: Укрексiмбанк
Платил коммуналку бонусвми в начале июля 2020,
но коммунальщикам не пришли средства походу. Квитанции за оплату вытащить не могу,т.к. эксимбонус сайт потушили уже.
Что делать? у кого-то было подобное?
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:15
Ищите у себя в почте(в корзине) квиташки с адреса noreply@bonus.eximb.com
Там унутри будет ссылка на ipay типа на
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:55
Ужесточили відвідування банку (центральне, м Львів)
одна черга, охоронець не пускає в зали де можна реєструватись на е-талон)
хз чого так, раніше був вільний доступ
звісно все в масках і перевірка t*
+50грн !
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:19
Re: Укрексiмбанк
Может потому что:
Ну и анонсировалось, что будут приняты какие-то новые меры. Вот вам и результат
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