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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1074107510761077

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 13:16

  Ой+ написав:Банка на мілині, або обрав стратегію роботи без клієнтів:
найбільшу суму рефінансування отримав Укрексімбанк - 2,89 млрд грн. https://nv.ua/ukr/biz/finance/nbu-vidil ... 06716.html

У випадку Ексіма обидва твердження справедливі. За перше півріччя - 1,9 млрд, що у рази більше, ніж решта 9 банок за ним у купі.
https://thepage.ua/ua/news/najpributkov ... chchi-2020
А що Ексім за клієнтами ніколи не бігав, то це загальновідомо. Єдина аномалія - ЕксімБонус, але для чого це було ніхто не знає, навіть сам Ексім.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:32

Та й рівень непрацюючих кредитів (NPL) тут традиційно > 50%...
https://bank.gov.ua/ua/stability/npl
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:53

  greenozon написав:Та й рівень непрацюючих кредитів (NPL) тут традиційно > 50%...
https://bank.gov.ua/ua/stability/npl

Очікувано, якщо кожна нова влада тримає керівництво на швидкому наборі і вважає поганим тоном не нав'язати нове ярмо.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:50

Offerta v.7.0

В приложении выставили новую офферту с 25-09-2020 (в июле такую инфо задним число ставили оповещение)

Из нового,раздел кредитки ТП "БОНУС" (в июльской версии его не было). По тарифам доступны карты VISA REWARDS , VISA PLATINUM paywave.
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 02:23

  STIGA написав:В приложении выставили новую офферту с 25-09-2020 (в июле такую инфо задним число ставили оповещение)

Из нового,раздел кредитки ТП "БОНУС" (в июльской версии его не было). По тарифам доступны карты VISA REWARDS , VISA PLATINUM paywave.

Бонусу уже 100 років - це кредитка для зарплатників без грейсу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:29

  klug написав:Бонусу уже 100 років - це кредитка для зарплатників без грейсу.

Вже є варіант з грейсом...50 днів здається.
KVV
 
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