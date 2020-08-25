Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:16
Ой+ написав:
Банка на мілині, або обрав стратегію роботи без клієнтів:
У випадку Ексіма обидва твердження справедливі. За перше півріччя - 1,9 млрд, що у рази більше, ніж решта 9 банок за ним у купі.
https://thepage.ua/ua/news/najpributkov ... chchi-2020
А що Ексім за клієнтами ніколи не бігав, то це загальновідомо. Єдина аномалія - ЕксімБонус, але для чого це було ніхто не знає, навіть сам Ексім.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Вів 18 сер, 2020 16:32
Та й рівень непрацюючих кредитів (NPL) тут традиційно > 50%...
https://bank.gov.ua/ua/stability/npl
greenozon
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Додано: Вів 18 сер, 2020 19:53
Очікувано, якщо кожна нова влада тримає керівництво на швидкому наборі і вважає поганим тоном не нав'язати нове ярмо.
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klug
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:50
В приложении выставили новую офферту с 25-09-2020 (в июле такую инфо задним число ставили оповещение)
Из нового,раздел кредитки ТП "БОНУС" (в июльской версии его не было). По тарифам доступны карты VISA REWARDS , VISA PLATINUM paywave.
STIGA
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Додано: Сер 26 сер, 2020 02:23
STIGA написав:
В приложении выставили новую офферту с 25-09-2020 (в июле такую инфо задним число ставили оповещение)
Из нового,раздел кредитки ТП "БОНУС" (в июльской версии его не было). По тарифам доступны карты VISA REWARDS , VISA PLATINUM paywave.
Бонусу уже 100 років - це кредитка для зарплатників без грейсу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 26 сер, 2020 14:29
klug написав:
Бонусу уже 100 років - це кредитка для зарплатників без грейсу.
Вже є варіант з грейсом...50 днів здається.
KVV
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Додано: Сер 26 сер, 2020 17:04
KVV написав: klug написав:
Бонусу уже 100 років - це кредитка для зарплатників без грейсу.
Вже є варіант з грейсом...50 днів здається.
Варіанту з грейсом уже теж 100 років, але продукт називається не "Бонус", а "Кредитка". Продукт "Бонус" без грейсу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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