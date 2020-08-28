сегодня закрыл и кажется что все закрыли. Бизнес стал, 50%-90% падение. Нет смысла брать чтобы свинорылить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:01
сегодня закрыл и кажется что все закрыли. Бизнес стал, 50%-90% падение. Нет смысла брать чтобы свинорылить.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
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