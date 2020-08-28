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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1075107610771078

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:01

  IMPRINTER написав:Господа свини, а что вам ваши куры-инсайдеры говорят о новой программе? Ждать в сентябре? Или снова карту порожняком юзать? Или закрывать нах, но жаба давит уплочено немало.


сегодня закрыл и кажется что все закрыли. Бизнес стал, 50%-90% падение. Нет смысла брать чтобы свинорылить.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:36

Зато в телеге - чуть не каждый день пишут о том, какие они крутые и как у них всё хорошо
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:55

Как вообще здоровье у банки? Можно хранить валюту в размере несколько фондов? Не ради приумножения, сохранения для.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:43

  Hotab написав:Как вообще здоровье у банки? Можно хранить валюту в размере несколько фондов? Не ради приумножения, сохранения для.


В ненадёжной стране не может быть надёжных банков.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:46

  Hotab написав:Как вообще здоровье у банки? Можно хранить валюту в размере несколько фондов? Не ради приумножения, сохранения для.

ну тады в ячейку, кажись 3000грн/год абонка 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:11

  IMPRINTER написав:Господа свини, а что вам ваши куры-инсайдеры говорят о новой программе? Ждать в сентябре? Или снова карту порожняком юзать? Или закрывать нах, но жаба давит уплочено немало.

Уж полночь близится, а Бонуса всё нет..
Аналогично, не хочу закрывать. Пока лежит. Вот лаунж поюзал, фаст лайны всякие. Но ради этого держать не буду. Если новую программу в сентябре не запустят-закрою.
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