сегодня закрыл и кажется что все закрыли. Бизнес стал, 50%-90% падение. Нет смысла брать чтобы свинорылить.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:01
сегодня закрыл и кажется что все закрыли. Бизнес стал, 50%-90% падение. Нет смысла брать чтобы свинорылить.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 29 сер, 2020 08:36
Зато в телеге - чуть не каждый день пишут о том, какие они крутые и как у них всё хорошо
Додано: Суб 29 сер, 2020 08:55
Как вообще здоровье у банки? Можно хранить валюту в размере несколько фондов? Не ради приумножения, сохранения для.
Додано: Суб 29 сер, 2020 10:43
В ненадёжной стране не может быть надёжных банков.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Суб 29 сер, 2020 10:46
ну тады в ячейку, кажись 3000грн/год абонка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 сер, 2020 11:11
Уж полночь близится, а Бонуса всё нет..
Аналогично, не хочу закрывать. Пока лежит. Вот лаунж поюзал, фаст лайны всякие. Но ради этого держать не буду. Если новую программу в сентябре не запустят-закрою.
Додано: Суб 29 сер, 2020 12:19
Re: Укрексiмбанк
У них на остаток 1.10% по долл, это крутая ставка.
Додано: Суб 29 сер, 2020 14:04
Зміни до Умов договору про надання банківських та інших послуг із 25.09.2020
PS
знайди 7 отлічій в 150 сторінковому договорі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 29 сер, 2020 18:45
кто-то уже прочитал?
шо поменяли?
З.Ы.
оформлял недавно депозит - дали подписать шото на присоединение к аферте. договор к депрозиту поменялся. ощадная книжка осталась.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 31 сер, 2020 17:09
Что они имеют ввиду под 10?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
|