Вкладчик1234 написав:Что они имеют ввиду под 10?
https://t.me/bank_exim/204
Скорш за все кешбек
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 17:15
Скорш за все кешбек
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:06
ОМП
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