Ррраз і потрібен новий диван. Або нові шпалери. Але це, звісно, не має жодного значення адже меблі – це всього лише меблі. До того ж, саме для таких ситуацій, коли терміново потрібні гроші, а до зарплати ще тиждень, в Укрексімбанку є кредитна лінія «Кредитка». По сутi це додатковий гаманець, строком на 36 місяців, з грейс-періодом, можливістю користуватись кредитними коштами під 0,1% річних та повертати щомісяця 10% від суми витрачених коштів. Зручно, без зайвих комісій за оформлення, обов'язків користування, страхування.
Адже найважливіші речі – це зовсім не речі
"повертати щомісяця 10% від суми витрачених коштів" - я воспринял как кешбек
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Ррраз і потрібен новий диван. Або нові шпалери. Але це, звісно, не має жодного значення адже меблі – це всього лише меблі. До того ж, саме для таких ситуацій, коли терміново потрібні гроші, а до зарплати ще тиждень, в Укрексімбанку є кредитна лінія «Кредитка». По сутi це додатковий гаманець, строком на 36 місяців, з грейс-періодом, можливістю користуватись кредитними коштами під 0,1% річних та повертати щомісяця 10% від суми витрачених коштів. Зручно, без зайвих комісій за оформлення, обов'язків користування, страхування.
Адже найважливіші речі – це зовсім не речі
"повертати щомісяця 10% від суми витрачених коштів" - я воспринял как кешбек
Нее, нартуральная замануха 10% -- эт ОМП, один из самых высоких, при которых про страховку мона и не упоминать Сравните с Идеей, де ОМП 5% +1% страха ...а если повертати ток ОМП, то никаких "0,1% річних" там и в помине нет, а вот скока реально -- эт в заманухе забыли указать Другое дело, шо ХИ-клиенту пофиг на тот ОМП, ему длительность грейса интересна: 30 или 60дн. Да и 0.1% в грейсе тож чиста жлобски нарисовали
ПС. Ждемс от их марХиТолоГов Справедливую кредитку, с ОМП 2%, грейсом 62дн, 0.001% в грейсе и КБ 2% чистыми на всьоо Хотяяя, ОМП хай 11% нарисуют