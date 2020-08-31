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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1076107710781079

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:15

  Вкладчик1234 написав:Что они имеют ввиду под 10?

https://t.me/bank_exim/204

Скорш за все кешбек
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:06

  Вкладчик1234 написав:Что они имеют ввиду под 10?

https://t.me/bank_exim/204

ОМП
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:03

  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:Что они имеют ввиду под 10?

https://t.me/bank_exim/204

ОМП

Добрался до компа, могу нормально процитировать:

Ррраз і потрібен новий диван. Або нові шпалери. Але це, звісно, не має жодного значення адже меблі – це всього лише меблі. До того ж, саме для таких ситуацій, коли терміново потрібні гроші, а до зарплати ще тиждень, в Укрексімбанку є кредитна лінія «Кредитка». По сутi це додатковий гаманець, строком на 36 місяців, з грейс-періодом, можливістю користуватись кредитними коштами під 0,1% річних та повертати щомісяця 10% від суми витрачених коштів.
Зручно, без зайвих комісій за оформлення, обов'язків користування, страхування.

Адже найважливіші речі – це зовсім не речі


"повертати щомісяця 10% від суми витрачених коштів" - я воспринял как кешбек :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:08

  Вкладчик1234 написав:
  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:Что они имеют ввиду под 10?

https://t.me/bank_exim/204

ОМП

Добрался до компа, могу нормально процитировать:

Ррраз і потрібен новий диван. Або нові шпалери. Але це, звісно, не має жодного значення адже меблі – це всього лише меблі. До того ж, саме для таких ситуацій, коли терміново потрібні гроші, а до зарплати ще тиждень, в Укрексімбанку є кредитна лінія «Кредитка». По сутi це додатковий гаманець, строком на 36 місяців, з грейс-періодом, можливістю користуватись кредитними коштами під 0,1% річних та повертати щомісяця 10% від суми витрачених коштів.
Зручно, без зайвих комісій за оформлення, обов'язків користування, страхування.

Адже найважливіші речі – це зовсім не речі


"повертати щомісяця 10% від суми витрачених коштів" - я воспринял как кешбек

Нее, нартуральная замануха
10% -- эт ОМП, один из самых высоких, при которых про страховку мона и не упоминать :evil: Сравните с Идеей, де ОМП 5% +1% страха :evil:
...а если повертати ток ОМП, то никаких "0,1% річних" там и в помине нет, а вот скока реально -- эт в заманухе забыли указать :mrgreen:
Другое дело, шо ХИ-клиенту пофиг на тот ОМП, ему длительность грейса интересна: 30 или 60дн. Да и 0.1% в грейсе тож чиста жлобски нарисовали :)

ПС. Ждемс от их марХиТолоГов Справедливую кредитку, с ОМП 2%, грейсом 62дн, 0.001% в грейсе и КБ 2% чистыми на всьоо :idea:
Хотяяя, ОМП хай 11% нарисуют
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:17

clientage, в таком случае, замануха отстала лет на 20
И не стыдно позориться такими "предложениями" :?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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  #<1 ... 1076107710781079
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