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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 17:15
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Пон 31 сер, 2020 18:06
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guntherhouse777
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:03
guntherhouse777 написав:
ОМП
Добрался до компа, могу нормально процитировать:
Ррраз і потрібен новий диван. Або нові шпалери. Але це, звісно, не має жодного значення адже меблі – це всього лише меблі. До того ж, саме для таких ситуацій, коли терміново потрібні гроші, а до зарплати ще тиждень, в Укрексімбанку є кредитна лінія «Кредитка». По сутi це додатковий гаманець, строком на 36 місяців, з грейс-періодом, можливістю користуватись кредитними коштами під 0,1% річних та повертати щомісяця 10% від суми витрачених коштів.
Зручно, без зайвих комісій за оформлення, обов'язків користування, страхування.
Адже найважливіші речі – це зовсім не речі
"повертати щомісяця 10% від суми витрачених коштів" - я воспринял как кешбек
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:08
Вкладчик1234 написав: guntherhouse777 написав:
ОМП
Добрался до компа, могу нормально процитировать:
Ррраз і потрібен новий диван. Або нові шпалери. Але це, звісно, не має жодного значення адже меблі – це всього лише меблі. До того ж, саме для таких ситуацій, коли терміново потрібні гроші, а до зарплати ще тиждень, в Укрексімбанку є кредитна лінія «Кредитка». По сутi це додатковий гаманець, строком на 36 місяців, з грейс-періодом, можливістю користуватись кредитними коштами під 0,1% річних та повертати щомісяця 10% від суми витрачених коштів.
Зручно, без зайвих комісій за оформлення, обов'язків користування, страхування.
Адже найважливіші речі – це зовсім не речі
"повертати щомісяця 10% від суми витрачених коштів" - я воспринял как кешбек
Нее, нартуральная замануха
10% -- эт ОМП, один из самых высоких, при которых про страховку мона и не упоминать
Сравните с Идеей, де ОМП 5% +1% страха
...а если повертати ток ОМП, то никаких "0,1% річних" там и в помине нет, а вот скока реально -- эт в заманухе забыли указать
Другое дело, шо ХИ-клиенту пофиг на тот ОМП, ему длительность грейса интересна: 30 или 60дн. Да и 0.1% в грейсе тож чиста жлобски нарисовали
ПС. Ждемс от их марХиТолоГов Справедливую кредитку, с ОМП 2%, грейсом 62дн, 0.001% в грейсе и КБ 2% чистыми на всьоо
Хотяяя, ОМП хай 11% нарисуют
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:17
clientage,
в таком случае, замануха отстала лет на 20
И не стыдно позориться такими "предложениями"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:20
Вкладчик1234
, да кто-то из марХиТоЛогоФф достал с чердака родительской дачи свой студенческий конспект
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 01 вер, 2020 00:55
clientage написав:
Да и 0.1% в грейсе тож чиста жлобски нарисовали
Вони їх не просто намалювали, а ще й реально нараховують. Ось ті кілька копійок на місяць роблять вихід "у нуль" відчутно складнішим.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 07:16
С утра пораньше ничего не работает.
Ни остатки посмотреть, ни платёж сделать. СМС не приходят.
PS Какая прэлесть, спустя 3 часа пришла куча 3Д-паролей от утренних неудачных операций
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:26
Хм, прилетела комиссия 500грн, однако, бум разбираться
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valya
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:43
valya написав:
Хм, прилетела комиссия 500грн, однако, бум разбираться
Какая карта ?
Операции по карте в августе были ?
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