а траты у вас были на какую сумму?
навреное ж было меньше илди небыло никаких ... или вы поверили курам, которые сказали, что если не будет движений по счету - не будет и комисс про что тут писали ? ))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:07
а траты у вас были на какую сумму?
навреное ж было меньше илди небыло никаких ... или вы поверили курам, которые сказали, что если не будет движений по счету - не будет и комисс про что тут писали ? ))
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:28
Карта приватка, трат не было, специалистам надо и хочется верить. Если не специалисты - пусть наказываю и не за мой счет. Есть на почту их ответ, буду бодаться.
*******
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:34
курам НИКОГДА нельзя верить ... это первая заповедь свини ...
предназаначение куры в отделении - открыть карту и все - на этом ее функция заканчивается ...
предназаначение куры в вале - изменить димиты, разблокировать карту и т.п.
кура - это только выдать ей задание и чтоб она его сделала ... кура не предназначени для кончультации с ней ... как она может сказать что-то если е знания заканчиваются методичкой или как ей кажется ...
только личный опыт или опыт коллег - если вы хотите узнать ответ на вопрос
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 01 вер, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:34
Re: Укрексiмбанк
Только хотел спросил у участников клуба , прошла тема с нулевыми оборотами и нулевой абонкой?
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:35
естественно нет.
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