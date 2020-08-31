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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1078107910801081>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:07

  valya написав:Хм, прилетела комиссия 500грн, однако, бум разбираться


а траты у вас были на какую сумму?
навреное ж было меньше илди небыло никаких ... или вы поверили курам, которые сказали, что если не будет движений по счету - не будет и комисс про что тут писали ? ))
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:28

  IMPRINTER написав:
  valya написав:Хм, прилетела комиссия 500грн, однако, бум разбираться


а траты у вас были на какую сумму?
навреное ж было меньше илди небыло никаких ... или вы поверили курам, которые сказали, что если не будет движений по счету - не будет и комисс про что тут писали ? ))

Карта приватка, трат не было, специалистам надо и хочется верить. Если не специалисты - пусть наказываю и не за мой счет. Есть на почту их ответ, буду бодаться.
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valya
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:34

  valya написав:
  IMPRINTER написав:
  valya написав:Хм, прилетела комиссия 500грн, однако, бум разбираться


а траты у вас были на какую сумму?
навреное ж было меньше илди небыло никаких ... или вы поверили курам, которые сказали, что если не будет движений по счету - не будет и комисс про что тут писали ? ))

Карта приватка, трат не было, специалистам надо и хочется верить. Если не специалисты - пусть наказываю и не за мой счет. Есть на почту их ответ, буду бодаться.


курам НИКОГДА нельзя верить ... это первая заповедь свини ...

предназаначение куры в отделении - открыть карту и все - на этом ее функция заканчивается ...

предназаначение куры в кале - изменить лимиты, разблокировать карту и т.п.

кура - это робот, ей надо выдать задание и чтоб она его сделала ... кура не предназначена для кончультации с ней, она не обладает мыслительной функцией ... как она может сказать что-то если ее знания заканчиваются методичкой или как ей кажется ...

только личный опыт или опыт коллег - если вы хотите узнать ответ на вопрос
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 01 вер, 2020 13:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:34

Re: Укрексiмбанк

Только хотел спросил у участников клуба , прошла тема с нулевыми оборотами и нулевой абонкой?
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:35

  STIGA написав:Только хотел спросил у участников клуба , прошла тема с нулевыми оборотами и нулевой абонкой?


естественно нет.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:39

  IMPRINTER написав:
  STIGA написав:Только хотел спросил у участников клуба , прошла тема с нулевыми оборотами и нулевой абонкой?


естественно нет.


Было аналогичное отрицательное ожидание!

Интересно, на сколько у Симы просел портфель премиальных карт после июля... Не берегут то, что имеют, а новых клиентов тяжелее заводить.
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:41

Re: Укрексiмбанк

Всім привіт. Підскажіть будь ласка, чи можна закрити в кінці місяця картки/рахунок без оборотів не попавши на коміс? Бо відчуваю, що нову бонусну програму цього місяця ми фіг побачим, а робити оборот в холосту це не по-свински :|
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:15

  STIGA написав:Только хотел спросил у участников клуба , прошла тема с нулевыми оборотами и нулевой абонкой?

У меня - прошла.
Решил рискнуть, не накручивать обороты.
Оборотов не было, мзду пока не нарисовали.
Наблюдаем
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:20

  mustbe написав:
  STIGA написав:Только хотел спросил у участников клуба , прошла тема с нулевыми оборотами и нулевой абонкой?

У меня - прошла.
Решил рискнуть, не накручивать обороты.
Оборотов не было, мзду пока не нарисовали.
Наблюдаем


Интересный кейс !! Что тогда не так у @valya
STIGA
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:20

  mustbe написав:
  STIGA написав:Только хотел спросил у участников клуба , прошла тема с нулевыми оборотами и нулевой абонкой?

У меня - прошла.
Решил рискнуть, не накручивать обороты.
Оборотов не было, мзду пока не нарисовали.
Наблюдаем

А остаток на карте тож нулевой?
Я свои Приватные закрыл, открыл ток Депозитные, за 1грн/год
... делайте хоть что-нибудь!
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