а траты у вас были на какую сумму?
навреное ж было меньше илди небыло никаких ... или вы поверили курам, которые сказали, что если не будет движений по счету - не будет и комисс про что тут писали ? ))
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Додано: Вів 01 вер, 2020 13:07
а траты у вас были на какую сумму?
навреное ж было меньше илди небыло никаких ... или вы поверили курам, которые сказали, что если не будет движений по счету - не будет и комисс про что тут писали ? ))
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:28
Карта приватка, трат не было, специалистам надо и хочется верить. Если не специалисты - пусть наказываю и не за мой счет. Есть на почту их ответ, буду бодаться.
*******
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:34
курам НИКОГДА нельзя верить ... это первая заповедь свини ...
предназаначение куры в отделении - открыть карту и все - на этом ее функция заканчивается ...
предназаначение куры в кале - изменить лимиты, разблокировать карту и т.п.
кура - это робот, ей надо выдать задание и чтоб она его сделала ... кура не предназначена для кончультации с ней, она не обладает мыслительной функцией ... как она может сказать что-то если ее знания заканчиваются методичкой или как ей кажется ...
только личный опыт или опыт коллег - если вы хотите узнать ответ на вопрос
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 01 вер, 2020 13:37, всього редагувалось 3 разів.
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:34
Re: Укрексiмбанк
Только хотел спросил у участников клуба , прошла тема с нулевыми оборотами и нулевой абонкой?
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:35
естественно нет.
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:39
Было аналогичное отрицательное ожидание!
Интересно, на сколько у Симы просел портфель премиальных карт после июля... Не берегут то, что имеют, а новых клиентов тяжелее заводить.
Додано: Вів 01 вер, 2020 13:41
Re: Укрексiмбанк
Всім привіт. Підскажіть будь ласка, чи можна закрити в кінці місяця картки/рахунок без оборотів не попавши на коміс? Бо відчуваю, що нову бонусну програму цього місяця ми фіг побачим, а робити оборот в холосту це не по-свински
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:15
У меня - прошла.
Решил рискнуть, не накручивать обороты.
Оборотов не было, мзду пока не нарисовали.
Наблюдаем
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:20
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:20
А остаток на карте тож нулевой?
Я свои Приватные закрыл, открыл ток Депозитные, за 1грн/год
... делайте хоть что-нибудь!
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