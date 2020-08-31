Додано: Вів 01 вер, 2020 13:34

valya написав: IMPRINTER написав: valya написав: Хм, прилетела комиссия 500грн, однако, бум разбираться Хм, прилетела комиссия 500грн, однако, бум разбираться



а траты у вас были на какую сумму?

навреное ж было меньше илди небыло никаких ... или вы поверили курам, которые сказали, что если не будет движений по счету - не будет и комисс про что тут писали ? )) а траты у вас были на какую сумму?навреное ж было меньше илди небыло никаких ... или вы поверили курам, которые сказали, что если не будет движений по счету - не будет и комисс про что тут писали ? ))

Карта приватка, трат не было, специалистам надо и хочется верить. Если не специалисты - пусть наказываю и не за мой счет. Есть на почту их ответ, буду бодаться. Карта приватка, трат не было, специалистам надо и хочется верить. Если не специалисты - пусть наказываю и не за мой счет. Есть на почту их ответ, буду бодаться.

курам НИКОГДА нельзя верить ... это первая заповедь свини ...предназаначение куры в отделении - открыть карту и все - на этом ее функция заканчивается ...предназаначение куры в кале - изменить лимиты, разблокировать карту и т.п.кура - это робот, ей надо выдать задание и чтоб она его сделала ... кура не предназначена для кончультации с ней, она не обладает мыслительной функцией ... как она может сказать что-то если ее знания заканчиваются методичкой или как ей кажется ...только личный опыт или опыт коллег - если вы хотите узнать ответ на вопрос