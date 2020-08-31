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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:20
mustbe написав: STIGA написав:
Только хотел спросил у участников клуба , прошла тема с нулевыми оборотами и нулевой абонкой?
У меня - прошла.
Решил рискнуть, не накручивать обороты.
Оборотов не было, мзду пока не нарисовали.
Наблюдаем
Интересный кейс !! Что тогда не так у @valya
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:39
clientage написав: mustbe написав:
У меня - прошла.
Решил рискнуть, не накручивать обороты.
Оборотов не было, мзду пока не нарисовали.
Наблюдаем
А остаток на карте тож нулевой?
Да, конечно, остатки - нулевые.
Нет смысла там держать деньги
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:40
шото банк не шевелить булкамиhttp://prntscr.com/u9khye
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:53
Ніт коли знов
... делайте хоть что-нибудь!
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