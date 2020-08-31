Укрексiмбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:20
mustbe написав: STIGA написав:
Только хотел спросил у участников клуба , прошла тема с нулевыми оборотами и нулевой абонкой?
У меня - прошла.
Решил рискнуть, не накручивать обороты.
Оборотов не было, мзду пока не нарисовали.
Наблюдаем
Интересный кейс !! Что тогда не так у @valya
STIGA
Повідомлень: 189
З нами з: 22.01.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:39
clientage написав: mustbe написав:
У меня - прошла.
Решил рискнуть, не накручивать обороты.
Оборотов не было, мзду пока не нарисовали.
Наблюдаем
А остаток на карте тож нулевой?
Да, конечно, остатки - нулевые.
Нет смысла там держать деньги
mustbe
Повідомлень: 4646
З нами з: 27.12.17
Подякував: 97 раз.
Подякували: 401 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:40
шото банк не шевелить булками
http://prntscr.com/u9khye
greenozon
Повідомлень: 9415
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 636 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:53
Ніт коли знов
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32237
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2563 раз.
Подякували: 3772 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:25
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
2
1
Свинорил 100 lvl
Повідомлень: 37612
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5988 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:49
valya написав:
Карта приватка, трат не было
Когда была последняя операция по карте ?
mustbe
Повідомлень: 4646
З нами з: 27.12.17
Подякував: 97 раз.
Подякували: 401 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:21
extreme_lviv_ua написав:
Всім привіт. Підскажіть будь ласка, чи можна закрити в кінці місяця картки/рахунок без оборотів не попавши на коміс? Бо відчуваю, що нову бонусну програму цього місяця ми фіг побачим, а робити оборот в холосту це не по-свински
хз. мне Беляева ответила, что карта в минус точно не уйдет, а, если не будет оборотов в августе и сентябре, то комис снимется только за последний месяц ,предшествующий появлению денег на счете.
Яша
Повідомлень: 1066
З нами з: 10.04.07
Подякував: 96 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему