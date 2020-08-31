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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1078107910801081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:20

  mustbe написав:
  STIGA написав:Только хотел спросил у участников клуба , прошла тема с нулевыми оборотами и нулевой абонкой?

У меня - прошла.
Решил рискнуть, не накручивать обороты.
Оборотов не было, мзду пока не нарисовали.
Наблюдаем


Интересный кейс !! Что тогда не так у @valya
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:39

  clientage написав:
  mustbe написав:У меня - прошла.
Решил рискнуть, не накручивать обороты.
Оборотов не было, мзду пока не нарисовали.
Наблюдаем

А остаток на карте тож нулевой?

Да, конечно, остатки - нулевые.
Нет смысла там держать деньги
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:40

шото банк не шевелить булками

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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:53

  greenozon написав:шото банк не шевелить булками

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Ніт коли знов :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:25

  greenozon написав:шото банк не шевелить булками

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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:49

  valya написав:Карта приватка, трат не было

Когда была последняя операция по карте ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:21

  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Підскажіть будь ласка, чи можна закрити в кінці місяця картки/рахунок без оборотів не попавши на коміс? Бо відчуваю, що нову бонусну програму цього місяця ми фіг побачим, а робити оборот в холосту це не по-свински :|

хз. мне Беляева ответила, что карта в минус точно не уйдет, а, если не будет оборотов в августе и сентябре, то комис снимется только за последний месяц ,предшествующий появлению денег на счете.
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