Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 14:20
mustbe написав: STIGA написав:
Только хотел спросил у участников клуба , прошла тема с нулевыми оборотами и нулевой абонкой?
У меня - прошла.
Решил рискнуть, не накручивать обороты.
Оборотов не было, мзду пока не нарисовали.
Наблюдаем
Интересный кейс !! Что тогда не так у @valya
STIGA
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:39
clientage написав: mustbe написав:
У меня - прошла.
Решил рискнуть, не накручивать обороты.
Оборотов не было, мзду пока не нарисовали.
Наблюдаем
А остаток на карте тож нулевой?
Да, конечно, остатки - нулевые.
Нет смысла там держать деньги
mustbe
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:40
шото банк не шевелить булками
http://prntscr.com/u9khye
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Додано: Вів 01 вер, 2020 14:53
Ніт коли знов
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Додано: Вів 01 вер, 2020 15:25
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Додано: Вів 01 вер, 2020 15:49
valya написав:
Карта приватка, трат не было
Когда была последняя операция по карте ?
Сколько денег было на счету ?
Востаннє редагувалось
mustbe
в Вів 01 вер, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:21
extreme_lviv_ua написав:
Всім привіт. Підскажіть будь ласка, чи можна закрити в кінці місяця картки/рахунок без оборотів не попавши на коміс? Бо відчуваю, що нову бонусну програму цього місяця ми фіг побачим, а робити оборот в холосту це не по-свински
хз. мне Беляева ответила, что карта в минус точно не уйдет, а, если не будет оборотов в августе и сентябре, то комис снимется только за последний месяц ,предшествующий появлению денег на счете.
Яша
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:47
Яша написав:
если не будет оборотов в августе и сентябре, то комис снимется только за последний месяц ,предшествующий появлению денег на счете.
Чует моё сердце - деньги на счёте не появятся уже никогда.
Ибо нефиг )
mustbe
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:28
clientage написав: mustbe написав: STIGA написав:
Только хотел спросил у участников клуба , прошла тема с нулевыми оборотами и нулевой абонкой?
У меня - прошла.
Решил рискнуть, не накручивать обороты.
Оборотов не было, мзду пока не нарисовали.
Наблюдаем
А остаток на карте тож нулевой?
Я свои Приватные закрыл, открыл ток Депозитные, за 1грн/год
ну это ж мастеры за 1 грн. вы открыли
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velvet
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:58
velvet написав: clientage написав:
Я свои Приватные закрыл, открыл ток Депозитные, за 1грн/год
ну это ж мастеры за 1 грн. вы открыли
Ну даа
А вы тут еще шото ждётии?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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