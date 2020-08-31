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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1079108010811082

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:09

  clientage написав:
  velvet написав:
  clientage написав:Я свои Приватные закрыл, открыл ток Депозитные, за 1грн/год

ну это ж мастеры за 1 грн. вы открыли

Ну даа
А вы тут еще шото ждётии? :P

У меня изначально депозитные Визы к мастерам были выпущены, они сейчас есть не просят
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карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2959
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:21

Re: Укрексiмбанк

  velvet написав:они сейчас есть не просят

але ж коштували по 700 за штуку!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 9419
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:30

... но окупились еще в первый месяц
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4841
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:46

Flamingo
Что говорит ваш хрустальный шар? Будет новый ЭксимБонус или таки фсё?
DONALD
 
Повідомлень: 197
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:59

DONALD никакой конкретики. Но чуйка подсказывает что будет какая-то фигня не сопоставимая с прошлым "бонусом"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4841
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1085 раз.
 
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  #<1 ... 1079108010811082
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