У меня изначально депозитные Визы к мастерам были выпущены, они сейчас есть не просят
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:09
У меня изначально депозитные Визы к мастерам были выпущены, они сейчас есть не просят
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:21
Re: Укрексiмбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:30
... но окупились еще в первый месяц
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:46
Flamingo
Что говорит ваш хрустальный шар? Будет новый ЭксимБонус или таки фсё?
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:59
DONALD никакой конкретики. Но чуйка подсказывает что будет какая-то фигня не сопоставимая с прошлым "бонусом"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:14
Давно окупились, по-моему даже 1000 по новым тарифам стоили и действуют карты ещё больше двух лет.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Вів 01 вер, 2020 21:41
Re: Укрексiмбанк
Крайняя трата 28.07 зашла 30.07, комис 1грн 30.07 зашла 03.08. На счету 1,5к. Телега на кц с копией запроса и их ответа
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Додано: Вів 01 вер, 2020 22:45
Тут утверждали, что они считают оборот аж на предпоследний рабочий день месяца, а значит проводка от 30 числа могла теоретически в следующем месяце быть учтена, и повлиять на абонку.
Хотя мне что-то кажется, что определяющую роль играет не это, а наличие денег на счёте, с которых можно списать. Наши банки ведь, когда видят деньги, себя уже не контролируют.
Додано: Сер 02 вер, 2020 07:59
Значит - в августе движения таки были. Надо было раньше закругляться.
И не понимаю - зачем там держать деньги ? Я бы вывел всё под ноль, от греха подальше.
Дабы не искушать )
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