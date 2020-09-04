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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:37
Яша написав:mustbe
я оставил им одну гривну,но она их чего-то не привлекает
Аналогичная история
На голде в августе было 32 грн, так 30 оттяпали. Осталось 2 грн и в августе движения не было вообще, в сентябре баланс не тронули. Вывод: если на момент списания сумма меньше месячной абонки, то вообще ничего не снимут. Наблюдаем дальше.
Шли в Европу.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:10
greenozon написав: Яша написав:mustbe
я оставил им одну гривну,но она их чего-то не привлекает
по барскі!
З такими темпами насипання донатів у кожному банку, що він підтримує навіть по 1 грн не та просто залишити.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 01:04
господа, у кого тут куры знакомые говорили .. когда бы будем делить наши баллы уже ?
по 5 к за карту уплатили и по 2 к за допки - мошенники !!
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Додано: Суб 05 вер, 2020 02:53
IMPRINTER написав:
господа, у кого тут куры знакомые говорили .. когда бы будем делить наши баллы уже ?
IMPRINTER написав:
курам НИКОГДА нельзя верить ... это первая заповедь свини ...
только личный опыт или опыт коллег - если вы хотите узнать ответ на вопрос
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