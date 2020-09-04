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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1080108110821083

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:37

  Яша написав:mustbe я оставил им одну гривну,но она их чего-то не привлекает

Аналогичная история 8) На голде в августе было 32 грн, так 30 оттяпали. Осталось 2 грн и в августе движения не было вообще, в сентябре баланс не тронули. Вывод: если на момент списания сумма меньше месячной абонки, то вообще ничего не снимут. Наблюдаем дальше.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:08

  Яша написав:mustbe я оставил им одну гривну,но она их чего-то не привлекает


по барскі!
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:10

  greenozon написав:
  Яша написав:mustbe я оставил им одну гривну,но она их чего-то не привлекает


по барскі!
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З такими темпами насипання донатів у кожному банку, що він підтримує навіть по 1 грн не та просто залишити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 01:04

господа, у кого тут куры знакомые говорили .. когда бы будем делить наши баллы уже ?
по 5 к за карту уплатили и по 2 к за допки - мошенники !! :evil:

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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 02:53

  IMPRINTER написав:господа, у кого тут куры знакомые говорили .. когда бы будем делить наши баллы уже ?

  IMPRINTER написав:курам НИКОГДА нельзя верить ... это первая заповедь свини ...

только личный опыт или опыт коллег - если вы хотите узнать ответ на вопрос
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 1080108110821083
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