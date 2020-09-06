Яша написав:mustbe я оставил им одну гривну,но она их чего-то не привлекает
Аналогичная история На голде в августе было 32 грн, так 30 оттяпали. Осталось 2 грн и в августе движения не было вообще, в сентябре баланс не тронули. Вывод: если на момент списания сумма меньше месячной абонки, то вообще ничего не снимут. Наблюдаем дальше.
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope
IMPRINTER написав:[ это разные веши ... инфа про новость и инфа о нюансах практического применения продукта.
Не згоден. Як і про тарифи, кури дізнаються новини від клієнтів. Як казав класик:
IMPRINTER написав:как она может сказать что-то если ее знания заканчиваются методичкой или как ей кажется ...
Речь шла о вопросах толкования тарифов и работ технически систем банка. Щас речь идет просто о новости. Может что говорили на селекторе. Для этих целей куры тоже пригодны. Все где не предусмотрена мыслительная функция или практический опыт пользования куры пригодны, - а это именно тот случай.
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