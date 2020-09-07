Skeptic написав:Есть подозрение что будет что то типо этого.
https://bonus.oschadbank.ua/topic/rules
да, очень похоже ... формулировки из старой проги эксима и остальные слоганы...
так еще за 10 дней они умудрились эти правиа ее и поменять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 17:44
да, очень похоже ... формулировки из старой проги эксима и остальные слоганы...
так еще за 10 дней они умудрились эти правиа ее и поменять
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:20
Как я понимаю, выходит 1% чистыми, независимо от класса карты. Хотелось бы надеяться, что так не будет. Меньше, чем на 2% я не согласен
На 1% я могу "востоком" пользоваться, хоть выбора по отовариванию и нет, зато совершенно бесплатно, и без обязательств по обороту, депозитам и прочему.
Додано: Пон 07 вер, 2020 20:19
Последние изменения были 30.08.
Антисвинкое, понятно
Додано: Пон 07 вер, 2020 20:21
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