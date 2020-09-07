Как я понимаю, выходит 1% чистыми, независимо от класса карты. Хотелось бы надеяться, что так не будет. Меньше, чем на 2% я не согласен На 1% я могу "востоком" пользоваться, хоть выбора по отовариванию и нет, зато совершенно бесплатно, и без обязательств по обороту, депозитам и прочему.
В ПИшки перший місяць за 3 транзакції дають 500 вітальних бонусів. І вроді не 1% від трат капає бонусом а цілих 2%. А через місяць все устаканюється до 1%. ПРавда аХції обіцяють.
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