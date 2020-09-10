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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1081108210831084

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:44

  Skeptic написав:Есть подозрение что будет что то типо этого. https://bonus.oschadbank.ua/topic/rules


да, очень похоже ... формулировки из старой проги эксима и остальные слоганы...
так еще за 10 дней они умудрились эти правиа ее и поменять
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:20

  Skeptic написав:Есть подозрение что будет что то типо этого. https://bonus.oschadbank.ua/topic/rules

Как я понимаю, выходит 1% чистыми, независимо от класса карты. Хотелось бы надеяться, что так не будет. Меньше, чем на 2% я не согласен :-)
На 1% я могу "востоком" пользоваться, хоть выбора по отовариванию и нет, зато совершенно бесплатно, и без обязательств по обороту, депозитам и прочему.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:57

А у Ощада 1 бонус - это сколько?
AVF
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:19

  IMPRINTER написав:
  Skeptic написав:Есть подозрение что будет что то типо этого. https://bonus.oschadbank.ua/topic/rules


да, очень похоже ... формулировки из старой проги эксима и остальные слоганы...
так еще за 10 дней они умудрились эти правиа ее и поменять

Последние изменения были 30.08.
Антисвинкое, понятно
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:21

  AVF написав:А у Ощада 1 бонус - это сколько?

1000 бонусов - это 100 грн фантиков
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:29

  guntherhouse777 написав:
  AVF написав:А у Ощада 1 бонус - это сколько?

1000 бонусов - это 100 грн фантиков

В ПИшки перший місяць за 3 транзакції дають 500 вітальних бонусів.
І вроді не 1% від трат капає бонусом а цілих 2%. :)
А через місяць все устаканюється до 1%.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 03:33

У Звистно есть два вида приветственных бонусов, праздничный, поощрительный и дополнительный. О как!
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:33

Re: Укрексiмбанк

Продолжение. Вернули 500. Коротко. Списали правильно, ответили (на почту) не правильно, извинились. Дальше. Чтобы не списывалось - на конец месяца должно быть 0. При первом же пополнении, не важно через какой срок, будет списана одноразово комиссия (какая - ? к примеру 300 и 500 - ?). Все выше - со слов кц. Для себя - вывожу в 0 (не имеет значение как - через кассу с комисом, расчетами, опять же со слов), жду программы, будет стоящая - буду думать о пополнении, естесно с комисом. Закрывать приватку пока считаю преждевременным
*******
valya
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