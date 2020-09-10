Как я понимаю, выходит 1% чистыми, независимо от класса карты. Хотелось бы надеяться, что так не будет. Меньше, чем на 2% я не согласен На 1% я могу "востоком" пользоваться, хоть выбора по отовариванию и нет, зато совершенно бесплатно, и без обязательств по обороту, депозитам и прочему.
В ПИшки перший місяць за 3 транзакції дають 500 вітальних бонусів. І вроді не 1% від трат капає бонусом а цілих 2%. А через місяць все устаканюється до 1%. ПРавда аХції обіцяють.
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Продолжение. Вернули 500. Коротко. Списали правильно, ответили (на почту) не правильно, извинились. Дальше. Чтобы не списывалось - на конец месяца должно быть 0. При первом же пополнении, не важно через какой срок, будет списана одноразово комиссия (какая - ? к примеру 300 и 500 - ?). Все выше - со слов кц. Для себя - вывожу в 0 (не имеет значение как - через кассу с комисом, расчетами, опять же со слов), жду программы, будет стоящая - буду думать о пополнении, естесно с комисом. Закрывать приватку пока считаю преждевременным