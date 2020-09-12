А чого з програмою тягнуть кота за щось?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 20:35
А чого з програмою тягнуть кота за щось?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 12 вер, 2020 20:55
Со слов - в конце месяца или начале след
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Додано: Суб 12 вер, 2020 21:03
обіцяли на початку вересня, але забули сказати якого року
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 12 вер, 2020 21:10
Ну взагалi то писали просто восени без конкретики
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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