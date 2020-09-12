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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1082108310841085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:35

  valya написав:IMPRINTER
Да, так говорят. Но если програма окажется стоящей, то отобьется

А чого з програмою тягнуть кота за щось?
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:55

  Квесторе_поверніться написав:
  valya написав:IMPRINTER
Да, так говорят. Но если програма окажется стоящей, то отобьется

А чого з програмою тягнуть кота за щось?

Со слов - в конце месяца или начале след
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 21:03

  valya написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  valya написав:IMPRINTER
Да, так говорят. Но если програма окажется стоящей, то отобьется

А чого з програмою тягнуть кота за щось?

Со слов - в конце месяца или начале след


обіцяли на початку вересня, але забули сказати якого року :lol:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 21:10

  greenozon написав:
  valya написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чого з програмою тягнуть кота за щось?

Со слов - в конце месяца или начале след


обіцяли на початку вересня, але забули сказати якого року :lol:

Ну взагалi то писали просто восени без конкретики
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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