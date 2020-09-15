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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 20:35
valya написав:IMPRINTER
Да, так говорят. Но если програма окажется стоящей, то отобьется
А чого з програмою тягнуть кота за щось?
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Додано: Суб 12 вер, 2020 20:55
Квесторе_поверніться написав: valya написав:IMPRINTER
Да, так говорят. Но если програма окажется стоящей, то отобьется
А чого з програмою тягнуть кота за щось?
Со слов - в конце месяца или начале след
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valya
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Додано: Суб 12 вер, 2020 21:03
valya написав: Квесторе_поверніться написав: valya написав:IMPRINTER
Да, так говорят. Но если програма окажется стоящей, то отобьется
А чого з програмою тягнуть кота за щось?
Со слов - в конце месяца или начале след
обіцяли на початку вересня, але забули сказати якого року
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Додано: Суб 12 вер, 2020 21:10
greenozon написав: valya написав: Квесторе_поверніться написав:
А чого з програмою тягнуть кота за щось?
Со слов - в конце месяца или начале след
обіцяли на початку вересня, але забули сказати якого року
Ну взагалi то писали просто восени без конкретики
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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