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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1083108410851086

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 01:40

  greenozon написав:Укрексімбанк підключив картки Visa до нової послуги "Готівка на касі"
до 500 грн

А якщо читати усі букви, то скористатися можуть: "держателі карток платіжних систем Visa та Mastercard від Укрексімбанку". А ще Укрексімбанк, як власник мережі з мільярдів банкоматів, що висять на кожному розі, не бачить сенсу спрощувати клієнтам їх пошук, тому це задоволення коштує 10 грн не залежно від суми зняття, тобто десь у межах від 2% до 10000% за операцію.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:06

  greenozon написав:Укрексімбанк підключив картки Visa до нової послуги "Готівка на касі"
до 500 грн


к этой услуге подключены все карты всех банков ))) эта услуга продклюбчается на уровне банка-эквайера ... роль в этом процесса банка-эмитента вообще никакая ...
а такие новости для быдла просто )) как и про акции которые проводит виза или мастеркарт для всех подаются как вроде это акция для клтиентов данного банка ...
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:13

  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:Укрексімбанк підключив картки Visa до нової послуги "Готівка на касі"
до 500 грн

к этой услуге подключены все карты всех банков ))) эта услуга продклюбчается на уровне банка-эквайера ...

А комиссию кто устанавливает?
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:15

  M-Audio написав:
  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:Укрексімбанк підключив картки Visa до нової послуги "Готівка на касі"
до 500 грн

к этой услуге подключены все карты всех банков ))) эта услуга продклюбчается на уровне банка-эквайера ...

А комиссию кто устанавливает?


комиссия берется как за снятие наличных в банкомате согласно тарифов карты.
допкомиссии за эту услугу со стороны торговой точки на кассе которой вы снимаете - нет.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 19 вер, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:15

M-Audio комиссия установлена в тарифах карт как снятие в чужих банкоматах (или как в кассах чужих банков). У кого в тарифах 0 - там 0, где больше там больше
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:51

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, подскажите, пожалуйста, у меня сообщения от Укрэксима (3д секюры и уведомления по операциям) приходят в Вайбер на компьютере, а на телефон, ни в Вайбер, ни по смс не приходят. Получается, если нужно сдёрнуть деньги с Укрэксима, если компьютер выключен, сделать это невозможно, потому что не приходят 3Д секюр коды.
Кто-то сталкивался с таким? Как решить проблему?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:56

[quote="5061726:Andrew75"]Коллеги, подскажите, пожалуйста, у меня сообщения от Укрэксима (3д секюры и уведомления по операциям) приходят в Вайбер на компьютере, а на телефон, ни в Вайбер, ни по смс не приходят. Получается, если нужно сдёрнуть деньги с Укрэксима, если компьютер выключен, сделать это невозможно, потому что не приходят 3Д секюр коды.
Кто-то сталкивался с таким? Как решить проблему?[/quote] смс должен ходить на финномер который не используют в вайбер,тогда будет норм
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:02

  sens написав:смс должен ходить на финномер который не используют в вайбер,тогда будет норм

Якщо в вайбері заблокувати відправника (банк) то теж будуть слатись СМС.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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