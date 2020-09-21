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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 вер, 2020 01:40
greenozon написав:
Укрексімбанк підключив картки Visa до нової послуги "Готівка на касі"
до 500 грн
А якщо читати усі букви, то скористатися можуть: "держателі карток платіжних систем Visa та Mastercard
від Укрексімбанку". А ще Укрексімбанк, як власник мережі з мільярдів банкоматів, що висять на кожному розі, не бачить сенсу спрощувати клієнтам їх пошук, тому це задоволення коштує 10 грн не залежно від суми зняття, тобто десь у межах від 2% до 10000% за операцію.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 11:06
greenozon написав:
Укрексімбанк підключив картки Visa до нової послуги "Готівка на касі"
до 500 грн
к этой услуге подключены все карты всех банков ))) эта услуга продклюбчается на уровне банка-эквайера ... роль в этом процесса банка-эмитента вообще никакая ...
а такие новости для быдла просто )) как и про акции которые проводит виза или мастеркарт для всех подаются как вроде это акция для клтиентов данного банка ...
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Додано: Суб 19 вер, 2020 13:13
IMPRINTER написав: greenozon написав:
Укрексімбанк підключив картки Visa до нової послуги "Готівка на касі"
до 500 грн
к этой услуге подключены все карты всех банков ))) эта услуга продклюбчается на уровне банка-эквайера ...
А комиссию кто устанавливает?
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Додано: Суб 19 вер, 2020 13:15
M-Audio написав: IMPRINTER написав: greenozon написав:
Укрексімбанк підключив картки Visa до нової послуги "Готівка на касі"
до 500 грн
к этой услуге подключены все карты всех банков ))) эта услуга продклюбчается на уровне банка-эквайера ...
А комиссию кто устанавливает?
комиссия берется как за снятие наличных в банкомате согласно тарифов карты.
допкомиссии за эту услугу со стороны торговой точки на кассе которой вы снимаете - нет.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Суб 19 вер, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 13:15
M-Audio комиссия установлена в тарифах карт как снятие в чужих банкоматах (или как в кассах чужих банков). У кого в тарифах 0 - там 0, где больше там больше
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 21 вер, 2020 14:51
Коллеги, подскажите, пожалуйста, у меня сообщения от Укрэксима (3д секюры и уведомления по операциям) приходят в Вайбер на компьютере, а на телефон, ни в Вайбер, ни по смс не приходят. Получается, если нужно сдёрнуть деньги с Укрэксима, если компьютер выключен, сделать это невозможно, потому что не приходят 3Д секюр коды.
Кто-то сталкивался с таким? Как решить проблему?
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Andrew75
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:56
[quote="5061726:Andrew75"]Коллеги, подскажите, пожалуйста, у меня сообщения от Укрэксима (3д секюры и уведомления по операциям) приходят в Вайбер на компьютере, а на телефон, ни в Вайбер, ни по смс не приходят. Получается, если нужно сдёрнуть деньги с Укрэксима, если компьютер выключен, сделать это невозможно, потому что не приходят 3Д секюр коды.
Кто-то сталкивался с таким? Как решить проблему?[/quote] смс должен ходить на финномер который не используют в вайбер,тогда будет норм
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:02
sens написав:
смс должен ходить на финномер который не используют в вайбер,тогда будет норм
Якщо в вайбері заблокувати відправника (банк) то теж будуть слатись СМС.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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Додано: Пон 21 вер, 2020 22:29
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, у меня сообщения от Укрэксима (3д секюры и уведомления по операциям) приходят в Вайбер на компьютере, а на телефон, ни в Вайбер, ни по смс не приходят. Получается, если нужно сдёрнуть деньги с Укрэксима, если компьютер выключен, сделать это невозможно, потому что не приходят 3Д секюр коды.
Кто-то сталкивался с таким? Как решить проблему?
У меня наоборот вайбер шлёт только в телефон.
При этом на компе эти сообщения не отображаются.
Это какой-то баг или типа "фича" вайбера
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Вів 22 вер, 2020 00:08
Вкладчик1234 написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, у меня сообщения от Укрэксима (3д секюры и уведомления по операциям) приходят в Вайбер на компьютере, а на телефон, ни в Вайбер, ни по смс не приходят. Получается, если нужно сдёрнуть деньги с Укрэксима, если компьютер выключен, сделать это невозможно, потому что не приходят 3Д секюр коды.
Кто-то сталкивался с таким? Как решить проблему?
У меня наоборот вайбер шлёт только в телефон.
При этом на компе эти сообщения не отображаются.
Это какой-то баг или типа "фича" вайбера
именно от эксима у меня приходит смс в вайбер - и в мобильную версию вайбера и в десктоповую ... от других банков - или смс или сообющшение в телефонную версию вайбера (в десктоповую версию не приходят).
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IMPRINTER
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