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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:31
В общем, как я вижу, у всех по-разному.
Я тоже хотел заблокировать Укрэксим в вайбере, чтоб хотя-бы смс получать, но они туда как-то так хитро приходят, что даже нельзя выбрать опцию заблокировать. Можно только удалить чат. Оно удаляет только историю сообщений, а новые сообщения опять продолжают идти только в вайбер на компьютере.
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Andrew75
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Додано: Вів 22 вер, 2020 11:57
Andrew75 написав:
В общем, как я вижу, у всех по-разному.
Я тоже хотел заблокировать Укрэксим в вайбере, чтоб хотя-бы смс получать, но они туда как-то так хитро приходят, что даже нельзя выбрать опцию заблокировать. Можно только удалить чат. Оно удаляет только историю сообщений, а новые сообщения опять продолжают идти только в вайбер на компьютере.
а Вы проверяли? если выйти корректно (и некорректно) из вайбер десктоп - как себя ведет?
в вайбере есть статус доставки, и если прогеры не криворукие должны предусмотреть альтер канал
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cohan
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