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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1084108510861087

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 307
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 307
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:31

Re: Укрексiмбанк

В общем, как я вижу, у всех по-разному.
Я тоже хотел заблокировать Укрэксим в вайбере, чтоб хотя-бы смс получать, но они туда как-то так хитро приходят, что даже нельзя выбрать опцию заблокировать. Можно только удалить чат. Оно удаляет только историю сообщений, а новые сообщения опять продолжают идти только в вайбер на компьютере.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:57

  Andrew75 написав:В общем, как я вижу, у всех по-разному.
Я тоже хотел заблокировать Укрэксим в вайбере, чтоб хотя-бы смс получать, но они туда как-то так хитро приходят, что даже нельзя выбрать опцию заблокировать. Можно только удалить чат. Оно удаляет только историю сообщений, а новые сообщения опять продолжают идти только в вайбер на компьютере.


а Вы проверяли? если выйти корректно (и некорректно) из вайбер десктоп - как себя ведет?

в вайбере есть статус доставки, и если прогеры не криворукие должны предусмотреть альтер канал
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:10

  cohan написав:
  Andrew75 написав:В общем, как я вижу, у всех по-разному.
Я тоже хотел заблокировать Укрэксим в вайбере, чтоб хотя-бы смс получать, но они туда как-то так хитро приходят, что даже нельзя выбрать опцию заблокировать. Можно только удалить чат. Оно удаляет только историю сообщений, а новые сообщения опять продолжают идти только в вайбер на компьютере.


а Вы проверяли? если выйти корректно (и некорректно) из вайбер десктоп - как себя ведет?

в вайбере есть статус доставки, и если прогеры не криворукие должны предусмотреть альтер канал

Так вопросов к десктопному вайберу у меня нет. Сообщения на десктоп приходят. Не приходят в телефон.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:37

  Andrew75 написав:
  cohan написав:
  Andrew75 написав:В общем, как я вижу, у всех по-разному.
Я тоже хотел заблокировать Укрэксим в вайбере, чтоб хотя-бы смс получать, но они туда как-то так хитро приходят, что даже нельзя выбрать опцию заблокировать. Можно только удалить чат. Оно удаляет только историю сообщений, а новые сообщения опять продолжают идти только в вайбер на компьютере.


а Вы проверяли? если выйти корректно (и некорректно) из вайбер десктоп - как себя ведет?

в вайбере есть статус доставки, и если прогеры не криворукие должны предусмотреть альтер канал

Так вопросов к десктопному вайберу у меня нет. Сообщения на десктоп приходят. Не приходят в телефон.

А мож чо с учетками на смарте и компе? Попробуйте их деактив/актив еще разок.
У меня вайбер не разрешил подвязать более двух компов
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:23

банк "забув" зовсім свою бонуску.. http://prntscr.com/upil1y
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:58

  greenozon написав:банк "забув" зовсім свою бонуску.. http://prntscr.com/upil1y


такая картина уже 2 дня висит.

на фоне последних новостей про убытки и докапитализацию Симы, оптимизма на какие-нибудь щедрые бабиты остается совсем мало...
STIGA
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:24

  STIGA написав:
  greenozon написав:банк "забув" зовсім свою бонуску.. http://prntscr.com/upil1y


такая картина уже 2 дня висит.

Судя по содержимому сертификата, его срок действия закончился 21-го числа. Но что странно - он не для этого сайта. То есть его мало того, что подменили, так подменили ещё и на "прокисший", что вообще не логично ни с какой точки зрения.
Не трогали бы его вообще, и он бы стал просроченным - это было бы понятно. Поменяли бы на "левый", но действующий - в принципе тоже понятно, то есть выглядело бы хотя и нелепо, но объяснимо. А вот цель данной загогулины что-то у меня не объясняется.
Есть ещё вариант, что это внутренний сертификат, который использовался для связи с CloudFlare, через которую сайт работал раньше. А теперь от CloudFlare отказались, и потроха вылезли наружу. Хотя не уверен, что можно для этого использовать имена, которые не совпадают с именем сайта, хотя всё может быть.
Если это предположение верно, то да - ни за какое техническое сопровождение, значит, не платят, и всё забыто.
M-Audio
 
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