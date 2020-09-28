В общем, как я вижу, у всех по-разному. Я тоже хотел заблокировать Укрэксим в вайбере, чтоб хотя-бы смс получать, но они туда как-то так хитро приходят, что даже нельзя выбрать опцию заблокировать. Можно только удалить чат. Оно удаляет только историю сообщений, а новые сообщения опять продолжают идти только в вайбер на компьютере.
Andrew75 написав:В общем, как я вижу, у всех по-разному. Я тоже хотел заблокировать Укрэксим в вайбере, чтоб хотя-бы смс получать, но они туда как-то так хитро приходят, что даже нельзя выбрать опцию заблокировать. Можно только удалить чат. Оно удаляет только историю сообщений, а новые сообщения опять продолжают идти только в вайбер на компьютере.
а Вы проверяли? если выйти корректно (и некорректно) из вайбер десктоп - как себя ведет?
в вайбере есть статус доставки, и если прогеры не криворукие должны предусмотреть альтер канал
Andrew75 написав:В общем, как я вижу, у всех по-разному. Я тоже хотел заблокировать Укрэксим в вайбере, чтоб хотя-бы смс получать, но они туда как-то так хитро приходят, что даже нельзя выбрать опцию заблокировать. Можно только удалить чат. Оно удаляет только историю сообщений, а новые сообщения опять продолжают идти только в вайбер на компьютере.
а Вы проверяли? если выйти корректно (и некорректно) из вайбер десктоп - как себя ведет?
в вайбере есть статус доставки, и если прогеры не криворукие должны предусмотреть альтер канал
Так вопросов к десктопному вайберу у меня нет. Сообщения на десктоп приходят. Не приходят в телефон.
Andrew75 написав:В общем, как я вижу, у всех по-разному. Я тоже хотел заблокировать Укрэксим в вайбере, чтоб хотя-бы смс получать, но они туда как-то так хитро приходят, что даже нельзя выбрать опцию заблокировать. Можно только удалить чат. Оно удаляет только историю сообщений, а новые сообщения опять продолжают идти только в вайбер на компьютере.
а Вы проверяли? если выйти корректно (и некорректно) из вайбер десктоп - как себя ведет?
в вайбере есть статус доставки, и если прогеры не криворукие должны предусмотреть альтер канал
Так вопросов к десктопному вайберу у меня нет. Сообщения на десктоп приходят. Не приходят в телефон.
А мож чо с учетками на смарте и компе? Попробуйте их деактив/актив еще разок. У меня вайбер не разрешил подвязать более двух компов
Судя по содержимому сертификата, его срок действия закончился 21-го числа. Но что странно - он не для этого сайта. То есть его мало того, что подменили, так подменили ещё и на "прокисший", что вообще не логично ни с какой точки зрения. Не трогали бы его вообще, и он бы стал просроченным - это было бы понятно. Поменяли бы на "левый", но действующий - в принципе тоже понятно, то есть выглядело бы хотя и нелепо, но объяснимо. А вот цель данной загогулины что-то у меня не объясняется. Есть ещё вариант, что это внутренний сертификат, который использовался для связи с CloudFlare, через которую сайт работал раньше. А теперь от CloudFlare отказались, и потроха вылезли наружу. Хотя не уверен, что можно для этого использовать имена, которые не совпадают с именем сайта, хотя всё может быть. Если это предположение верно, то да - ни за какое техническое сопровождение, значит, не платят, и всё забыто.