Додано: Пон 28 вер, 2020 23:24

STIGA написав: greenozon написав: банк "забув" зовсім свою бонуску.. http://prntscr.com/upil1y банк "забув" зовсім свою бонуску..



такая картина уже 2 дня висит.

такая картина уже 2 дня висит.

Судя по содержимому сертификата, его срок действия закончился 21-го числа. Но что странно - он не для этого сайта. То есть его мало того, что подменили, так подменили ещё и на "прокисший", что вообще не логично ни с какой точки зрения.Не трогали бы его вообще, и он бы стал просроченным - это было бы понятно. Поменяли бы на "левый", но действующий - в принципе тоже понятно, то есть выглядело бы хотя и нелепо, но объяснимо. А вот цель данной загогулины что-то у меня не объясняется.Есть ещё вариант, что это внутренний сертификат, который использовался для связи с CloudFlare, через которую сайт работал раньше. А теперь от CloudFlare отказались, и потроха вылезли наружу. Хотя не уверен, что можно для этого использовать имена, которые не совпадают с именем сайта, хотя всё может быть.Если это предположение верно, то да - ни за какое техническое сопровождение, значит, не платят, и всё забыто.