RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1085108610871088

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:36

  STIGA написав:Вроде уже 01/10, а бабитов нет.

Ну так 1/10 - это не 1/12

А у кого-нибудь есть положительный опыт "заморозки" личной карты с нулевым остатком на счете (чтобы обслуживание не списывали)?
Интересно, при закрытии карты не потребуют расплатиться за "вырванные месяцы"?
А то в этом месяце как-то совсем неудобно оборот здесь обеспечивать.
M-Audio
 
Повідомлень: 1838
З нами з: 23.03.11
Подякував: 321 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:20

Re: Укрексiмбанк

Колєги й колєжанки, а біск (чи як там супчик зі шкаралуп бабітських креветок правильно називається? ;) із Сіми ніхто ще не варив? Ну тобто за акцією Visa + Yakaboo книжку надурняк одну з 10 замовляли? Мені у Viber пропозиція надійшла, то я й замовив, тепер от чекаю, чи не спишуть з мене кільканадцять тисяч гривень абонки за конс'єрж сервіс, через який її замовляти треба...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2555
З нами з: 10.12.07
Подякував: 140 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:39

  kreuz написав:Колєги й колєжанки, а біск (чи як там супчик зі шкаралуп бабітських креветок правильно називається? ;) із Сіми ніхто ще не варив? Ну тобто за акцією Visa + Yakaboo книжку надурняк одну з 10 замовляли? Мені у Viber пропозиція надійшла, то я й замовив, тепер от чекаю, чи не спишуть з мене кільканадцять тисяч гривень абонки за конс'єрж сервіс, через який її замовляти треба...

Обязательно расскажите о результатах. Я не рискнул. Не очень хотелось чтоб "бесплатная" книга оказалась самой дорогостоящей книгой в моей жизни. Потому как нужен был номер карты, а там могли б заблочить какую-нибудь 1 грн.для проверки и понеслась :mrgreen:
DONALD
 
Повідомлень: 211
З нами з: 23.06.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:19

Re: Укрексiмбанк

Ого, а в мене не спитали номер картки, може пронесе?..
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2555
З нами з: 10.12.07
Подякував: 140 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:58

Маме пришло - заказала, номер карты не спрашивали.
Я попробовал заказать - сказали "только для избранных"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12726
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7185 раз.
Подякували: 3359 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:24

  STIGA написав:Вроде уже 01/10, а бабитов нет. Или они хотят стартануть с началом отопительного сезона, как грянут первые морозы?!


в банки гігантські збитки...
ой не думаю що їм до КБ бонус програм зараз (
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9697
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:56

  kreuz написав:Ого, а в мене не спитали номер картки, може пронесе?..

Значит меня дезинформировали про необходимость номера :(
DONALD
 
Повідомлень: 211
З нами з: 23.06.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:57

  greenozon написав:
  STIGA написав:Вроде уже 01/10, а бабитов нет. Или они хотят стартануть с началом отопительного сезона, как грянут первые морозы?!


в банки гігантські збитки...
ой не думаю що їм до КБ бонус програм зараз (


Согласен. Просто входной билет в бабиты был недешевые, хоть и отбился сразу. Все понимают, что условия будут среднерыночные, но Второй раз неохота платить за билет на эту карусель.
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 22.01.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:59

  Вкладчик1234 написав:Маме пришло - заказала, номер карты не спрашивали.
Я попробовал заказать - сказали "только для избранных"

Да. У меня также, но наоборот (мне пришло сообщение, выбор книг не заинтересовал, рассказал ребёнку, ребёнок хотел заказать на свою Visa (не премиум)-отказали).
DONALD
 
Повідомлень: 211
З нами з: 23.06.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1085108610871088
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, cohan, killer bees, kostya77 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.