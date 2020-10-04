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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:36
STIGA написав:
Вроде уже 01/10, а бабитов нет.
Ну так 1/10 - это не 1/12
А у кого-нибудь есть положительный опыт "заморозки" личной карты с нулевым остатком на счете (чтобы обслуживание не списывали)?
Интересно, при закрытии карты не потребуют расплатиться за "вырванные месяцы"?
А то в этом месяце как-то совсем неудобно оборот здесь обеспечивать.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:20
Колєги й колєжанки, а біск (чи як там супчик зі шкаралуп бабітських креветок правильно називається? ;) із Сіми ніхто ще не варив? Ну тобто за акцією Visa + Yakaboo книжку надурняк одну з 10 замовляли? Мені у Viber пропозиція надійшла, то я й замовив, тепер от чекаю, чи не спишуть з мене кільканадцять тисяч гривень абонки за конс'єрж сервіс, через який її замовляти треба...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:39
kreuz написав:
Колєги й колєжанки, а біск (чи як там супчик зі шкаралуп бабітських креветок правильно називається?
із Сіми ніхто ще не варив? Ну тобто за акцією Visa + Yakaboo книжку надурняк одну з 10 замовляли? Мені у Viber пропозиція надійшла, то я й замовив, тепер от чекаю, чи не спишуть з мене кільканадцять тисяч гривень абонки за конс'єрж сервіс, через який її замовляти треба...
Обязательно расскажите о результатах. Я не рискнул. Не очень хотелось чтоб "бесплатная" книга оказалась самой дорогостоящей книгой в моей жизни. Потому как нужен был номер карты, а там могли б заблочить какую-нибудь 1 грн.для проверки и понеслась
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:19
Ого, а в мене не спитали номер картки, може пронесе?..
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:58
Маме пришло - заказала, номер карты не спрашивали.
Я попробовал заказать - сказали "только для избранных"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:24
STIGA написав:
Вроде уже 01/10, а бабитов нет. Или они хотят стартануть с началом отопительного сезона, как грянут первые морозы?!
в банки гігантські збитки...
ой не думаю що їм до КБ бонус програм зараз (
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:56
kreuz написав:
Ого, а в мене не спитали номер картки, може пронесе?..
Значит меня дезинформировали про необходимость номера
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:57
greenozon написав: STIGA написав:
Вроде уже 01/10, а бабитов нет. Или они хотят стартануть с началом отопительного сезона, как грянут первые морозы?!
в банки гігантські збитки...
ой не думаю що їм до КБ бонус програм зараз (
Согласен. Просто входной билет в бабиты был недешевые, хоть и отбился сразу. Все понимают, что условия будут среднерыночные, но Второй раз неохота платить за билет на эту карусель.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:59
Вкладчик1234 написав:
Маме пришло - заказала, номер карты не спрашивали.
Я попробовал заказать - сказали "только для избранных"
Да. У меня также, но наоборот (мне пришло сообщение, выбор книг не заинтересовал, рассказал ребёнку, ребёнок хотел заказать на свою Visa (не премиум)-отказали).
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