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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 15:33
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:43
Вкладчик1234
хай крутять головне щоб не забили
бо рух - це життя
таки да, плюється зараз портал помилкою, ну нічого. ми друзі терпеливі!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:06
О, таки да. Бонус страничка оживилась...
"Зовсім скоро
оновлена Програма лояльності EximBonus!
Якщо у Вас вже є картка Visa від Укрексімбанку, ми надішлемо Вам повідомлення, як тільки програму буде відкрито."
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:53
Re: Укрексiмбанк
Ну где наша кешбечная программа? Доколе карта будет лежать на полке?
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:20
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