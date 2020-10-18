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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1086108710881089

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:33

greenozon, може щось крутять?

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Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:43

Вкладчик1234

хай крутять :) головне щоб не забили
бо рух - це життя
таки да, плюється зараз портал помилкою, ну нічого. ми друзі терпеливі!
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:06

О, таки да. Бонус страничка оживилась...
"Зовсім скоро
оновлена Програма лояльності EximBonus!
Якщо у Вас вже є картка Visa від Укрексімбанку, ми надішлемо Вам повідомлення, як тільки програму буде відкрито."
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:53

Re: Укрексiмбанк

Ну где наша кешбечная программа? Доколе карта будет лежать на полке?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:20

  Andey написав:Ну где наша кешбечная программа? Доколе карта будет лежать на полке?

Осень вновь напомнила душе о самом главном
Осень, я опять лишён покоя
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:53

cohan
Врятли будет что-то стоящее в ближайшее время.
Банка на 1," ярда полиняла.

ЛІКВІДАЦІЯ ПРАТ "ГАЛИЧИНА": СУДИ СПИСАЛИ БОРГ КОМПАНІЇ ПЕРЕД УКРЕКСІМБАНКОМ НА 1,24 МЛРД ГРН

http://финбаланс.ком.юа/news/likvidats ... -mlrd-hrn-
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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