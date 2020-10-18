Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 15:33
greenozon,
може щось крутять?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Додано: Пон 05 жов, 2020 22:43
Вкладчик1234
хай крутять
головне щоб не забили
бо рух - це життя
таки да, плюється зараз портал помилкою, ну нічого. ми друзі терпеливі!
greenozon
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:06
О, таки да. Бонус страничка оживилась...
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XsanyaX
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Додано: Нед 18 жов, 2020 11:53
Ну где наша кешбечная программа? Доколе карта будет лежать на полке?
Andey
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Додано: Нед 18 жов, 2020 17:20
Andey написав:
Ну где наша кешбечная программа? Доколе карта будет лежать на полке?
Осень вновь напомнила душе о самом главном
Осень, я опять лишён покоя
cohan
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Додано: Пон 19 жов, 2020 11:53
cohan
Врятли будет что-то стоящее в ближайшее время.
Банка на 1," ярда полиняла.
ЛІКВІДАЦІЯ ПРАТ "ГАЛИЧИНА": СУДИ СПИСАЛИ БОРГ КОМПАНІЇ ПЕРЕД УКРЕКСІМБАНКОМ НА 1,24 МЛРД ГРН
http://финбаланс.ком.юа/news/likvidats ... -mlrd-hrn-
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ukrprom2014
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Додано: Пон 19 жов, 2020 14:00
Andey написав:
Доколе карта будет лежать на полке?
Напомните пож-та, эта схема рабочая?!
Если не пополнять карту и не пользоваться (оборот 0), то абонка не будет начислятся.
Потом абонка начнет списываться после возобновления пользования картой (исходя из оборотов).
STIGA
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