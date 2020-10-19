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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1086108710881089

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 308
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 15:33

greenozon, може щось крутять?

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Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:43

Вкладчик1234

хай крутять :) головне щоб не забили
бо рух - це життя
таки да, плюється зараз портал помилкою, ну нічого. ми друзі терпеливі!
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:06

О, таки да. Бонус страничка оживилась...
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оновлена Програма лояльності EximBonus!
Якщо у Вас вже є картка Visa від Укрексімбанку, ми надішлемо Вам повідомлення, як тільки програму буде відкрито."
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:53

Re: Укрексiмбанк

Ну где наша кешбечная программа? Доколе карта будет лежать на полке?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:20

  Andey написав:Ну где наша кешбечная программа? Доколе карта будет лежать на полке?

Осень вновь напомнила душе о самом главном
Осень, я опять лишён покоя
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 11:53

cohan
Врятли будет что-то стоящее в ближайшее время.
Банка на 1," ярда полиняла.

ЛІКВІДАЦІЯ ПРАТ "ГАЛИЧИНА": СУДИ СПИСАЛИ БОРГ КОМПАНІЇ ПЕРЕД УКРЕКСІМБАНКОМ НА 1,24 МЛРД ГРН

http://финбаланс.ком.юа/news/likvidats ... -mlrd-hrn-
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 14:00

  Andey написав:Доколе карта будет лежать на полке?


Напомните пож-та, эта схема рабочая?!

Если не пополнять карту и не пользоваться (оборот 0), то абонка не будет начислятся.
Потом абонка начнет списываться после возобновления пользования картой (исходя из оборотов).
STIGA
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 20:45

  STIGA написав:
  Andey написав:Доколе карта будет лежать на полке?


Напомните пож-та, эта схема рабочая?!

Если не пополнять карту и не пользоваться (оборот 0), то абонка не будет начислятся.
Потом абонка начнет списываться после возобновления пользования картой (исходя из оборотов).

Гутарили спишется один раз исходя из оборота за пред. месяц, вероятно за 0 по максимуму.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 23:32

  valya написав:
  STIGA написав:
  Andey написав:Доколе карта будет лежать на полке?


Напомните пож-та, эта схема рабочая?!

Если не пополнять карту и не пользоваться (оборот 0), то абонка не будет начислятся.
Потом абонка начнет списываться после возобновления пользования картой (исходя из оборотов).

Гутарили спишется один раз исходя из оборота за пред. месяц, вероятно за 0 по максимуму.


Спасибо, итог понятен. Продолжаем возить пустые вагоны. Тут до нового года рукой подать :evil: .
STIGA
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  #<1 ... 1086108710881089
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